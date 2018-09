Alles verandert altijd

Deze meer dan krasse veteraan was destijds op zijn 93e nog elke dag in de weer met de plannen voor het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk dat afgelopen maand door Koning Willem Alexander werd geopend. Jonker vluchtte zelf als jonge vent met een bootje naar Engeland, zat dagen lang onder miserabele omstandigheden op zee, maar bereikte als een van de weinigen veilig de overkant.

Jachtvlieger

Daar meldde hij zich bij de Royal Air Force om als jachtvlieger actief tegen de Duitsers te kunnen vechten. Voor mij is Eddie een held en hij inspireerde ons om de tocht extreem goed voor te bereiden. Als talisman schonk hij alle bemanningsleden van de Yvette II een knoop van zijn RAF uniform en nog altijd draag ik deze bij tochten over zee bij me.

Levenswijsheid

In de gesprekken die we met Jonker hadden, bleek zijn enorme levenswijsheid. Hij hielp ons vooral met verhalen uit het verleden, maar doorspekte deze met ervaringen uit het heden. Zo zei hij: “alles is altijd in beweging en dus verandert alles voortdurend”. Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik op de afgelopen Hiswa te water een volstrekt nieuw soort boot zag.

Naar Engeland

De Quadrofoil Q2 is een elektrisch aangedreven tweepersoons vaartuigje dat dankzij vier draagvleugels grotendeels boven het water zweeft. De topsnelheid met dit futuristisch ogende vaartuig is 40 km per uur. Het is alleen jammer dat de actieradius maar 50 kilometer is. Want wat zou ik graag op de Quadrofoil samen met Eddie Jonker nog een keer naar Engeland varen.