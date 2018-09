VVD wil geen huurhuis meer voor asielzoekers

Ze moeten bijvoorbeeld worden ondergebracht in lege kantoorpanden. "Of het nou kantoren zijn of gestapelde containers, we zullen er altijd voor zorgen dat het er veilig en warm is. Maar het is wel sober. Als je uit een oorlog komt, zou je blij moeten zijn met zo'n woning", zegt Van der Linde.

Asielzoekers met een verblijfstatus zouden geen voorrang meer moeten krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. "Nu al ontstaat er sociale spanning, doordat mensen die al jaren op de wachtlijst staan niet snappen waarom zij nog langer moeten wachten. Als we er niets aan doen, gaat het fout", meent Van der Linde. "Ik realiseer me dat dit erg onvriendelijk klinkt, maar het loopt uit de hand. Nu zijn die mensen misschien nog te plaatsen, maar niet als er nog eens 50.000 bijkomen."

Volgens het AD denkt Van der Linde dat hij voorlopig alleen gesteund zal worden door de PVV.