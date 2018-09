Tina's Noortje na veertig jaar geen dag ouder

De tekenaar is inmiddels 83 en Klein gaat richting de zeventig. Daarmee is Noortje volgens haar de oudste strip in Nederland die door hetzelfde team wordt gemaakt. Generaties meiden groeiden op met de typisch Nederlandse Noortje, die sinds 1975 een wekelijks terugkerend gezicht is in Tina. In tegenstelling tot de klassieke avonturenstrips met melodramatische liefdesontwikkelingen van meisjes uit weeshuizen en kostscholen, die voor haar komst vooral in het blad te vinden waren, brengt de roodharige puber humor en herkenbaarheid.

Klein heeft inmiddels meer dan 1800 strips voorzien van tekst. Aan inspiratie geen gebrek. "Het gaat zo makkelijk bij Noortje. Ik las laatst over gelukslessen op school en dat brengt me dan meteen weer op een idee." Het stripfiguur is volgens de scenariste "echt een kind van Jan en mij". "Toen Jan (in 2005) de Stripschapsprijs won, heb ik een gedicht voor hem gemaakt: we hebben nooit gemind, maar er is toch een kind dat ons bindt."

In die veertig jaar heeft Noortje vele idolen gekend. Zo ontmoet ze in de jaren zeventig Rod Stewart, heeft de in de jaren tachtig posters van Duran Duran op haar kamer, die tegenwoordig zijn vervangen door One Direction en MainStreet. En doet ze dertig jaar geleden jaar telefoontjes nog vanuit een telefooncel, inmiddels maakt ze gebruik van de selfiestick. In al die jaren zijn heel wat vriendjes de revue gepasseerd, maar beste vriendin Marlies blijft altijd. Evenals haar angst voor spinnen.

Tina viert het jubileum met een extra editie, waarin wordt teruggeblikt op veertig jaar Noortje en haar vele blunders. Volgens hoofdredactrice Joan Lommen staat ze na al die jaren nog steeds in de top 3 van favoriete Tina-strips. "Ik denk dat veel lezeressen denken: Ik wou dat ik dat ook durfde! Die onzekerheid is er na veertig jaar nog steeds bij pubermeisjes."

Voorlopig denkt het duo nog niet aan stoppen. "Zolang de redactie het nog wil, gaan we door." Beoogde opvolgers zijn er volgens Klein al wel. "Jan heeft vier zoons die goed kunnen tekenen en ik ken wel een paar goede scenaristen."