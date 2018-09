'Foute' agent hoort straf

Volgens de aanklager gaat het in ieder geval om ruim 10.000 afbeeldingen met kinderporno. De afbeeldingen stonden onder meer op een harde schijf die hij volgens het OM ontvreemd had uit een politiebureau. De harde schijf had hij niet gestolen, maar gevonden in een prullenbak en meegenomen, aldus zijn advocaat.

Die vindt overigens dat de huiszoeking geen goede juridische basis had; dus dat al het bewijs dat daar is gevonden, niet gebruikt mag worden. S. zou ook zelf kinderporno gemaakt hebben met een aantal meisjes, onder wie zijn eigen dochtertje. Daarover zegt de advocaat dat het gaat om afbeeldingen "in de huiselijke sfeer". Hij eist vrijlating van zijn cliënt, zodat die snel behandeld kan worden.