'Nog onbekend hoeveel olie in zee is gelekt'

BARENDRECHT - Het is nog niet bekend hoeveel olie uit het gezonken vrachtschip Flinterstar in de Noordzee is gelekt. Dit heeft directeur Bart Otto van rederij Flinter dinsdagavond gezegd na inspectie van het schip door duikers. De Flinterstar had 125 ton dieselolie en 427 ton zware olie aan boord, verdeeld over zeker zes verschillende tanks. Duidelijk is dat zeker een tank gescheurd is, maar Otto heeft "goede hoop" dat enkele tanks heel zijn gebleven.