Japanse premier bezoekt Zuid-Korea om banden aan te halen

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida Ⓒ ANP

TOKYO - De Japanse premier Fumio Kishida is van plan om vanaf zondag een tweedaags bezoek te brengen aan Zuid-Korea. Het is een nieuwe stap in het verbeteren van de banden tussen de twee landen, die de laatste jaren weer waren bekoeld. Japan wil het onder meer hebben over de „snel veranderende internationale situatie”, zei de premier volgens het Japanse persbureau Kyodo tijdens een bezoek aan Ghana.