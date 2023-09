Tiktokster (24) en moeder (46) levenslang veroordeeld na ’koelbloedige’ moord: ’Volledig geobsedeerd’

Mahek Bukhari, een mode-influencer met tienduizenden volgers op TikTok en Instagram, en haar moeder Ansreen Bukhari kijken tegen een zware straf aan. De rechter sprak vrijdag voor elk van hen een levenslange gevangenisstraf uit, met respectievelijk een minimum van 31 en 26 jaar. Samen zouden ze de opdracht hebben gegeven voor de moord op twee 21-jarige mannen.

Eén van de twee slachtoffers, Saqib Hussain, zou een affaire hebben gehad met Ansreen en had gedreigd die naar buiten te brengen door hun sekstape te verspreiden. Om dat te voorkomen hadden de Bukhari’s Hussain naar een afgelegen parkeerplaats in Leicester gelokt met als smoes dat moeder Ansreen hem daar 3.000 dollar zou teruggeven die Hussain tijdens hun relatie aan haar had gegeven.

Onderweg werd de wagen van Hussain, die zijn vriend Hashim Ijazuddin had meegenomen, aangevallen door twee andere wagens met elk een gemaskerde bestuurder. Terwijl de aanvallers hun auto van de weg probeerden te rammen, belde Hussain nog naar de politie. „Er zijn jongens die mij volgen, ze hebben bivakmutsen op... ze proberen me van de weg te rammen”, zei hij, waarna een schreeuw klonk en het gesprek abrupt werd beëindigd. De gemaskerde mannen waren geslaagd in hun opzet. Hussain en Ijazuddin reden tegen een boom en hun wagen ging in vlammen op. Beide jongemannen lieten het leven.

Beide vrouwen kregen een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Ⓒ LEICESTERSHIRE POLICE

Geobsedeerd door zichzelf

De opname van de noodoproep in combinatie met enkele Whatsapp-berichten van Mahek naar haar moeder waarin stond dat ze ging zorgen dat Hussain werd „besprongen”, waren voor de rechter voldoende bewijs om een oordeel te vellen. Hij noemde het een „koelbloedige moord” en liet zich ontvallen dat Mahek „volledig door zichzelf geobsedeerd” was. Moeder Ansreen zou op haar beurt niet meer helder hebben kunnen denken door de „waargenomen glamour van de carrière van haar dochter.”

Ook de twee aanvallers, die door Mahek en Ansreen waren gerekruteerd, werden veroordeeld voor moord. Eén van hen zat momenteel al een straf uit wegens verkrachting.