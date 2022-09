Groen licht voor ’videoberechting’ van topcriminelen

Het plan tot videoberechting werd door voormalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in het vorige kabinet gelanceerd. Het stak hem dat er voor de berechting van criminelen zoals Ridouan Taghi veel geld gestoken moet worden in zwaar beveiligde transporten van de gevangenis naar de rechtszaal en weer terug. De VVD-bewindsman maakte zich er hard voor om rechtszittingen van vluchtgevaarlijke criminelen voortaan per videoverbinding te doen.

Geen toestemming meer nodig

Het kabinet stemt nu in met dat plan. Het is straks aan de rechter om te bepalen dat een verdachte op afstand deelneemt aan zijn zitting. Daar is geen toestemming voor nodig van de verdachte zelf, of hun advocaten. Het vermindert niet alleen de grote veiligheidsrisico’s die aan het vervoer van vluchtgevaarlijke verdachten kleven. Het minimaliseert ook het risico dat verdachten rond een rechtszaak communiceren met elkaar.

Het besluit is niet geheel onomstreden. Verdachten hebben immers het recht om bij hun eigen rechtszaak aanwezig te zijn. Straks kan de rechter dus in extreme gevallen bepalen dat dit recht aan de kant wordt geschoven.

De zwaarbeveiligde EBI-gevangenis in Vught wordt nog dit jaar verbouwd om de videoberechting mogelijk te maken. In de eerste helft van volgend jaar kunnen de twee videoruimtes in gebruik worden genomen, is de verwachting.