Jeugdtrainer (19) Enschede op non-actief om ’seksueel getinte berichten’

De Enschedese voetbalclub Vogido heeft een 19-jarige jeugdtrainer op non-actief gesteld vanwege vermeende seksvragen aan jonge leden. Ⓒ News United / Dennis Bakker

ENSCHEDE - Een 19-jarige trainer van de Enschese voetbalclub Vogido is per direct op non-actief gesteld vanwege vermeende ongepaste appjes aan minderjarige spelers. Hij zou in de berichtjes seksueel getinte vragen hebben gesteld.