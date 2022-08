Vrouw nagelt met paginagrote advertentie vreemdgaande man aan schandpaal

Jenny koos voor de lokale krant Mackay and Withsunday Life om haar boosdchap te delen. In kapitalen meldde zij: „Beste Steve, ik hoop dat je blij met haar bent. Nu weet de hele stad wat voor nare vreemdganger je bent”, zo viel te lezen in de Australische krant, die door iets meer dan 50.000 mensen wordt gelezen.

Meermaals naar redactie gebeld

In een post op Facebook schrijft de krant dat er géén verdere details over deze kwestie zouden worden verspreid, ondanks de grote interesse van de lezers. Volgens de Mackay en Withsunday Life werd er meermaals naar de redactie gebeld om informatie over Jenny en Steve in te winnen. Dat is dus zonder resultaat gebleken.

’Jenny’ zou de advertentie hebben laten plaatsen via het online portaal. Hoeveel ze voor de advertentie heeft willen betalen, is niet bekend gemaakt. Wél is duidelijk geworden dat de advertentie uiteindelijk gratis is geplaatst, omdat de naam op de creditcard niet overeen kwam met de naam van degene die de advertentie liet plaatsen.

"Blijkbaar heeft hij iets heel, heel slechts gedaan"

De redactie van de lokale krant schrijft: „We weten NIET wie Steve is, maar blijkbaar heeft hij iets heel, heel slechts gedaan.”

Steun

Op Facebook hebben lezers van de krant inmiddels laten weten Jenny te steunen. Zo schrijft één: „Oh, ik zou willen dat ik dat had gedaan toen mijn man me verliet voor een ander.” Een ander schrijft: „Hopelijk lucht dit op. Zet ’m op, meid!”

Een aantal lezers was minder enthousiast en denkt dat het hier om een publiciteitsstunt gaat: „Goede manier om meer likes en lezers op je pagina te krijgen”, schrijft iemand.