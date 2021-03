Italië stopt met AstraZeneca en neemt vaccins in beslag na dood muziekleraar (57)

Het zou gaan om een partij die in de noordelijke regio Piedmont werd gebruikt. De regio schortte het gebruik op na de dood van de 57-jarige muziekleraar Sandro Tognatti. Hij overleed in het weekend kort nadat hij was ingeënt. Het is niet opgehelderd waarom en daarom is justitie tot de inbeslagname overgegaan.

Meerdere Europese landen, ook Nederland, hebben het gebruik van AstraZeneca gepauzeerd in verband met mogelijk bijwerkingen, zoals bloedstolsels.

Op Sicilië werden afgelopen week al kleinere partijen van het vaccin in beslag genomen in een afzonderlijk onderzoek naar twee sterfgevallen kort na een vaccinatie.

De inbeslagnames vormen een grote tegenslag voor de vaccinatiecampagnes in het Zuid-Europese land.