Ruzie binnen ouderenbond ANBO loopt op

De ruzie draait onder meer om het blokkeren van de bankrekeningen van de lokale afdelingen door Den Haan. Volgens haar was dat nodig vanwege ,,financiële chaos'' bij die afdelingen. Voorzitter Ton Kohlbeck van de afdeling Oegstgeest daarentegen spreekt van ,,een soort overval'' die de lokale afdelingen het organiseren van activiteiten onmogelijk maakt. Den Haan zou problemen van ,,jaren oud'' hebben ,,opgewarmd''.

Volgens de woordvoerster van Den Haan is het niet waar dat activiteiten onmogelijk worden gemaakt door het blokkeren van de bankrekeningen. De lokale afdelingen hebben de garantie gekregen dat de noodzakelijke overboekingen worden verricht door het ANBO-hoofdkwartier in Woerden. De raad van toezicht steunt het bevriezen van de bankrekeningen wegens recente problemen met de financiën.

Den Haan heeft Kohlbeck maandag laten weten dat hij per direct is geroyeerd als lid van de ANBO omdat hij de bond schade zou hebben toegebracht met ,,misleidende publieke uitlatingen'', aldus Kohlbeck. De ledenraad op zijn beurt betreurt de commotie die ,,is ontstaan door onjuiste berichtgeving door dissidenten''.