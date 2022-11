Kabinet: ’Stikstofaanpak is onontkoombaar’

Er komt een eenmalige, goudgerande regeling voor duizenden bedrijven in heel het land die veel stikstof uitstoten, zogeheten piekbelasters, om hun bedrijf te stoppen of te verplaatsen. Dat maakte het kabinet vrijdag bekend. Eerder deze week meldde De Telegraaf al dat bedrijven die stoppen een bedrag kunnen krijgen dat optelt tot 120 procent van de waarde van het bedrijf.

„Een onontkoombare aanpak van stikstofreductie op korte termijn is noodzakelijk om de natuur te kunnen herstellen”, zegt Van der Wal. De eenmalige regeling voor piekbelasters wordt in april 2023 opengesteld. Volgend najaar moet dan blijken of er genoeg animo is en of de stikstofdoelen worden gehaald. Zo niet, dan zal ’met pijn in het hart’ overgegaan moeten worden tot dwang, en gedwongen uitkoop van piekbelasters, aldus de minister.

PAS-melders

Piekbelasters moeten veel minder stikstof gaan uitstoten, ook omdat er dan ruimte komt om vergunningen te verlenen aan boeren die buiten hun schuld om illegaal boeren. Deze zogenoemde PAS-melders mochten volgens het oude beleid hun bedrijf oprichten of uitbreiden met alleen een melding, en dus zonder vergunning. Maar door dat beleid heeft de Raad van State een streep gezet.

Van der Wal komt nu met een fonds om PAS-melders te compenseren, mochten zij een boete krijgen. Daarvoor trekt het kabinet 250 miljoen euro uit. „Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen”, zegt Van der Wal.

Landbouwakkoord

Ondertussen werkt het kabinet aan een landbouwakkoord met boeren, natuurclubs, supermarkten en andere partijen. In dat akkoord moeten afspraken komen over ’de omslag naar een groenere sector’ in 2040. Landbouwminister Piet Adema (CU): „Van alle partijen om de boer heen, zoals voerleveranciers, voedselverwerkers, de retail en banken, verwacht ik een niet vrijblijvende bijdrage om ervoor te zorgen dat boeren in staat zijn te verduurzamen en zwarte cijfers te kunnen schrijven.”

Het kabinet maakte vrijdag ook bekend dat het grondwaterpeil in Nederland de komende jaren omhoog moet, omdat dat beter is voor de natuur. Vooral melkveehouders in het Groene Hart en de noordelijke provincies worden daardoor geraakt: zij kunnen lastiger werken en vee laten grazen op drassig land.

Drinkwater

Bovendien is ’voldoende goed drinkwater in Nederland niet langer vanzelfsprekend’, meldt VVD-minister Mark Harbers (Waterstaat). Door de verwachte bevolkingsgroei – van 17,5 miljoen inwoners nu naar bijna 19 miljoen inwoners in 2035 – neemt de drinkwatervraag fors toe.

Dat betekent ook dat Nederlanders mogelijk meer gaan betalen voor drinkwater. Volgens Harbers moet water ’betaalbaar’ blijven. Toch gaat zijn ministerie gaat onderzoeken ’hoe het beleidsinstrument beprijzing het beste kan worden ingezet’.

Het drinkwater in Nederland dreigt steeds viezer te worden. In meer dan de helft van de 216 winningsgebieden in ons land verwacht het kabinet nu of in de nabije toekomst problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid. Daarom moeten provincies en drinkwaterbedrijven op zoek naar nieuwe waterbronnen.