Tegenslag Trump: rechter zet Dakota-pijpleiding stil

De rechter heeft besloten dat een speciale uitzondering voor de pijpleiding onwettelijk was. Om die uitzondering was veel te doen; die maakte het mogelijk om olie via het meer Oahe te transporteren zonder de gebruikelijke onderzoeken naar de milieu-effecten.

Zo’n onderzoek, een zogenaamd Environmental Impact Statement, is nu toch nodig. Daarmee hebben milieugroepen en indianen de eerste slag gewonnen: het zal ongeveer een jaar duren voordat het Statement kan worden opgesteld.

Gevecht overheid en indianen

De pijpleiding is al sinds juni 2017 in gebruik en vervoert schalieolie. Voor president Donald Trump is de olieleiding van levensbelang. Enkele dagen na zijn aantreden zorgde hij voor een versnelling van de bouw. De pijpleiding is belangrijk in de energiestrategie van de VS. Indianenstammen vrezen echter dat de olie het drinkwater kan bevuilen en natuur en ’heilige plaatsen’ kan verwoesten.

„Amerikaanse indianenstammen hebben, ernstige milieu-effecten vrezende, jarenlang geprobeerd de federale toestemming ongeldig te laten verklaren”, verklaart rechter James Boasberg van het District Court van Columbia. „Vandaag bereiken ze eindelijk dat doel – voorlopig, althans.”