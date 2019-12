’Helderziende’ belooft geld te verdubbelen en gaat er vandoor met een ton

De 29-jarige Perlita Afancio-Balles deed zichzelf voor als helderziende en beloofde haar cliënten dat als ze haar geld gaven dat zij het zou zegenen en er zo voor zou zorgen dat het in tweevoud bij hen terug zou komen. Meerdere mensen trapten in haar praktijken en Eva Maria, zoals ze zichzelf noemde, wist uiteindelijk honderdduizend dollar te verzamelen.

Nadat een onbekend aantal slachtoffers enkele dagen later terugkeerde om het ’gezegende’ geld weer op te halen, bleek dat de vrouw ervandoor was gegaan. De politie van Sacramento heeft haar op de Most Wanted-lijst geplaatst. Afancio-Balles wordt omschreven als een latino vrouw van rond de 1 meter 60 lang. Ze heeft zwart haar en bruine ogen.