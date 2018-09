Kinderarts Radboud opgepakt om kinderporno

De politie informeerde het Radboudumc op 11 september over de verdenking. Het ziekenhuis heeft de betreffende arts toen direct op non-actief gesteld.

De politie kan nog niets zeggen over de omvang van de kinderporno en waar het vandaan komt. "We zijn het nog aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat er een relatie is tussen de bij de arts gevonden kinderporno en zijn werk in het ziekenhuis. Het Radboudumc beaamt dit in een verklaring. Rechercheurs van het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) verhoren de verdachte nu.

Het ziekenhuis reageert "erg geschrokken en ontdaan van dit nieuws". De betrokken arts werkt sinds november 2011 in het team van kinderintensivisten. Hij staat bekend als een bekwaam en kundig arts, aldus het ziekenhuis.

Het Radboudumc informeert maandag per brief de ouders van kinderen die behandeld zijn op de bewuste afdeling in de periode dat de verdachte daar werkzaam was. Daarin staat een telefoonnummer, voor patiënten of ouders als die nog behoefte hebben aan persoonlijk contact.

Het ziekenhuis zegt alle medewerking te geven aan het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie.