Hitman III: ’Agent 47’ keert terug voor gevecht wereldheersers

Ervaren huurmoordenaar Agent 47, met karakteristieke getatoeëerde barcode aan de achterkant van zijn glimmende kale hoofd, reist in dit laatste hoofdstuk naar Dubai, Berlijn, Chongqing (China), Mendoza (Argentinië) en Roemenië, om hooggeplaatste en machtige criminelen van de Providence, een buitengewoon vermogend gezelschap slechteriken dat nagenoeg alles wat van belang is op aarde in de tang heeft, om het leven te brengen.

Dit allemaal in opdracht van ICA, het International Contract Agency; een wereldwijde onafhankelijke conglomeraat van professionele killers. Onder aansturing van de ijskoude opdrachtgever Diana Burnwood, met klassiek Brits accent. Diana geeft, net als in de vorige delen, de briefings en verleent Agent 47 essentiële informatie om de missies vlekkeloos tot een einde te brengen.

Gameplay

De gameplay van Hitman III is identiek aan de vorige twee delen van de reeks en dat voelt vertrouwd aan, je weet exact hoe Agent 47 bespeeld moet worden. Ieder level biedt een overdaad aan methodes om bewakers en vijanden te bespieden, stilletjes een knock-out uit te delen of onopgemerkt te doden. En die overkill aan opties, zoals via een dakraam naar binnen sluipen of de missie opnieuw starten maar dan met dezelfde outfit als de tuinman, worden iedere keer meer naarmate je de levels opnieuw speelt.

Het analyseren van de looplijnen van je opponent binnen het speelveld om daarop jouw bewegingskeuzes te maken stelt zeer tevreden. Ook niet-vijanden als pizzabezorgers, barmannen of beveiligers verdienen een scherpe blik, want verkleed als hen een ondergronds techno-feestje binnendringen vergroot de kans niet gezien te worden enorm en je hoeft zo geen enkele kogel te verspillen.

De game speelt lekker weg en de missies zijn stuk voor stuk meeslepend en uitdagend genoeg om tot diep in de nacht door te gaan. Echter biedt Hitman III nauwelijks vernieuwingen, het sterke eigen concept van de vorige twee games is simpelweg gewoon fijner uitgewerkt.

Sfeer en setting

Iedere locatie is het decor van een grafisch zeer uitgebreide, realistische en gedetailleerde leefomgeving. Van het beklimmen van een surrealistisch hoge wolkenkrabber in Dubai tot het indringen van het spookachtige ’Addams Family’-achtig landhuis in het Engelse Dartmoor. En de griezelig scherpe reflectie van Agent 47 op de spiegels is een groot pluspunt, helemaal wanneer je een lichaam probeert te verbergen. De spectaculaire setting in de uitgekozen moordlocaties maakt de game optisch al een genot voor het oog, zelfs de achtergrondmuziek klinkt filmisch.

Op het grafische vlak heeft Hitman III, ondanks wat kleine bugs in de tussenfilmpjes, grote stappen gezet. Ook geeft het Engelse accent van Agent 47 en Diana Burnwood de game een sierlijk tintje klasse.

Conclusie

Jouw geduld wordt flink op de proef gesteld, want naast de hoofdmissie zijn er talloze zij-missies per locatie te voltooien. Tevens biedt de game een ongekende hoeveelheid aan vermommingen, sluiproutes en moordwapens om doelwitten geruisloos om te leggen. Alle levels zijn meermaals speelbaar met aanvullende privileges, die jijzelf vrijgespeeld hebt. Ondanks het gebrek aan vernieuwingen reikt Hitman III wederom een verslavende gamethriller aan en levert een meeslepende afronding aan deze illustere trilogie.

Cijfer: 8,5

Hitman III is nu te spelen op alle platforms.