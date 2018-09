'Ik wil het beste voor mijn zoon'

Ik kon wel janken toen ik het las. Wat ongelooflijk shit is dit!

Ik was er nog een paar dagen eerder en verbaasde mij er toen over dat er een kraanwerker bezig was om grote happen hout uit de barakken van het voormalige asielzoekerscentrum te nemen waar hij op uitkeek. “Dat ze die nu afbreken, terwijl er zoveel opvangplekken nodig zijn voor al die vluchtelingen.” Onbegrijpelijk.

En nu dit.

Nu moet mijn zoon zijn huis uit om plaats te maken voor jonge Syriërs…

Natuurlijk vind ik dat die arme vluchtelingen geholpen moeten worden, natuurlijk hebben zij het vele malen zwaarder dan hij, maar dit is zo wrang.

Want net als zij probeert hij een leven voor zichzelf op te bouwen. Hij is net afgestudeerd en probeert met allerhande klussen zijn kostje bij elkaar te scharrelen en zijn eigen broek op te houden.

En net als de moeder van die jonge vluchtelingen wil ik het beste voor hem en hoop ik dat het hem gaat lukken om iets moois van zijn leven te maken.

Op straat

Mijn zoon staat over een maand weer op straat. Natuurlijk weet je, dat als je kiest voor een antikraakwoning, het een korte termijnoplossing is. Maar echt veel keus heb je als armlastige (ex)student nou ook niet bepaald. Betaalbare huurwoningen voor deze groep zijn er gewoon niet. Alleen veel te dure kleine k-kamertjes.

Dit leek dus een ideale tussenoplossing.

FMT, de beheerder van het containerpark, wordt intussen rijk over de ruggen van deze armlastige jongeren, want blijkbaar waren de nieuwe plannen voor deze woonunits al in een vergevorderd stadium toen zij ze deze zomer nog even snel te huur aanboden aan de 300 wanhopig naar woonruimte zoekende (ex)studenten. De inschrijvings- en andere kosten worden natuurlijk niet terugbetaald. En met de verse verf die op de muren is gesmeerd of nieuwe vloerbedekking die is gelegd, maken zij straks goede sier.

Ik las in de krant dat er 40 euro per vluchteling per nacht door het rijk aan de opvanggemeentes wordt betaald. Dat is voor zo’n beheerder natuurlijk veel lucratiever dan wanneer ze de woonunits aan studenten verhuren… Tja.

Bezorgde moeder

Ik snap dat er nu snel allerlei noodoplossingen moeten worden gevonden.

Ook mijn zoon snapt dat, die zijn hoofd bewonderenswaardig koel houdt en alweer op zoek is naar een andere plek.

Diep respect heb ik voor de COA, gemeentes en alle vrijwilligers die hun stinkende best doen om alle vluchtelingen veilig onderdak te geven.

Maar ik ben ook een bezorgde moeder en hoop van harte dat er door de politiek aan wordt gewerkt dat iedereen in dit land kansen en mogelijkheden blijft krijgen om een fijne toekomst op te bouwen.

Ook mijn kinderen…

