Brugwachter gooit brug open: trauma-arts moet wachten

Meerdere ambulances en de politie rukten zaterdagavond uit voor een medische noodsituatie in een woning aan de Herenstraat. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De trauma-arts was slechts honderd meter van de woning verwijderd, toen de brugwachter besloot de brug open te schuiven voor een voorbijvarende boot.

Voorbijgangers reageerden verontwaardigd op het incident. „Wat dom. Die boot kan toch best even wachten. Dat heeft toch geen haast?”, zou een van de omstanders volgens VAR NWS geroepen hebben.

Ziekenhuis

Of de brugwachter zich er op dat moment bewust van was dat er een arts opweg was naar een patiënt die dringend hulp nodig had, is niet bekend. Het slachtoffer is na een behandeling in de woning met spoed naar het ziekenhuis gebracht, schrijft VAR NWS.