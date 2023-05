Premium Het beste van De Telegraaf

’Laat ze elke dag het hele park schoonmaken’ Tieners in beeld voor ’stelen’ kransen: ’Een heel groot gat in de opvoeding’

„Dit was moedwillig vernielen”, aldus omwonende Yvonne La Grand. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe krans bij het oorlogsmonument geplaatst. Ⓒ Peter van Zetten

Rijswijk - De jongen die is aangehouden voor het stelen van herdenkingskransen en bloemen bij het oorlogsmonument in Rijswijk, is een 17-jarige die een bekende is van de politie. De tiener maakt deel uit van een groep van zes jongens die bij de politie in beeld is voor het incident op Bevrijdingsdag. Dit bevestigt de politie-eenheid Den Haag desgevraagd.