Tsjechen massaal de straat op in protest

Veel Tsjechen zijn premier Babis zat. Ⓒ EPA

PRAAG - Honderdduizenden mensen zijn zondag in de Tsjechische hoofdstad Praag de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Andrej Babis. De organisatie spreekt van een kwart miljoen deelnemers. De demonstratie in het Letna-Park zou het grootste protest zijn in 30 jaar.