’Franse tiener bevalt in nachtclub na feest tot 05.30 uur’

Dat schrijven Britse en Amerikaanse media in navolging van de lokale pers. De vrouw had tot 05.30 uur gedanst toen ze opeens beviel in de O’Club in Toulouse. Medewerkers van de club hielpen haar bij de geboorte.

Het zou op het late tijdstip, op zondagnacht, tamelijk rustig zijn geweest in de nachtclub, maar enkele omstanders en medewerkers waren getuige.

„Het was half zes toen we wilden sluiten, maar opeens kwam een uitsmijter naar me toe. Die zei: ’het is urgent’. Toen zag ik dat iemand beviel”, verklaarde clubmanager Marie-Helene tegen lokale media.

Waarom de hoogzwangere tiener ging stappen, is niet bekend. De vrouw zou hebben gekampt met ’persoonlijke problemen’. Ze is in goede gezondheid, net als haar kind.

De moeder heeft van de uitgaansgelegenheid haar leven lang gratis toegang gekregen. Of haar baby een jongetje of een meisje is, is niet bekendgemaakt.