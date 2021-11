Code geel: chaos op de weg door gladde wegen

Het weerinstituut heeft code geel afgegeven in heel het land vanwege de situatie op de weg. De waarschuwing geldt van zondagavond 21.00 uur tot en met maandagmorgen 08.00 uur. De combinatie van neerslag en dalende temperaturen vragen om alertheid op de weg. Dat bleek zondagavond al: op verschillende plekken vlogen automobilisten uit de bocht of botsten op andere weggebruikers.

In Honselersdijk raakte een voertuig van de weg en kwam daarbij in een sloot terecht. Ⓒ regio15

Wagens rukken uit bij zoutsteunpunt Kloosterveen in Assen. Ⓒ persbureau meter

Zo kwam een ambulance op de A58 ter hoogte van het Zeeuwse Ritthem in een sloot terecht. Ook een automobilist in de gemeente Westland slingerde van de weg af. In het Brabantse Uden eindigde een busje tegen een boom, waarna een traumateam werd opgeroepen. En dat is slechts een greep van de ongelukken op de weg zondag.

Bekijk ook: Winter begint met witte velden in delen van Brabant en Gelderland

In meerdere gemeenten wordt vannacht gestrooid. Strooiploegen rijden af en aan om de wegen en fietspaden van zout te voorzien.

App naar onze whatsapp tiplijn (+31 613650952)