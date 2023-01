Wolf doodgereden door vrachtwagen op A2 bij Beesd

Een jachtopziener ontfermt zich over het dode dier. Er wordt onder andere dna-onderzoek op het kadaver gedaan om vast te kunnen stellen of de wolf al in Nederland was gevestigd, of het een welp is van een Nederlands wolvenpaar of dat het om een zwerver ging die op zoek is naar een eigen territorium.

In november zat er enige tijd een wolf in de regio rond Beesd. Dat dier doodde ook de nodige schapen maar leek in december weer uit die buurt verdwenen.

Er zijn tot nu toe in Nederland voor zover bekend vijf wolven doodgereden. Twee wolven zijn door mensen om het leven gebracht en in de bosjes gelegd. In Nederland leven rond de twintig wolven.