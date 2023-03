Buitenlandse toeristen mogen niet meer motorrijden op Bali

Het huren van een motor is populair onder toeristen die Bali willen verkennen. Maar vanwege „wanorde en misdragingen” mogen buitenlanders voortaan alleen gebruikmaken van transportmiddelen die aan bepaalde normen voldoen, zegt gouverneur Wayan Koster. Deze maatregel moet volgens hem „kwaliteit en waardig toerisme waarborgen.”

Hoe het verbod wordt gehandhaafd, is momenteel niet bekend. Koster heeft het ministerie van Justitie gevraagd om steun bij het laten intrekken van visa van toeristen die betrapt worden op motorrijden of op andere overtredingen, zoals illegale arbeid of misbruik maken van verblijfsvergunningen.

Op Bali, de populairste toeristenbestemming in Indonesië, zijn recent meerdere motorongelukken met toeristen geweest. Een beschonken toerist reed vorige maand een lokale motorrijder aan. Het slachtoffer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. In januari stierven twee buitenlanders nadat ze met motors op elkaar waren gebotst.