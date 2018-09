GroenLinks wil uitleg ontslag Eritrese tolken

Veel asielzoekers uit dat land zijn juist voor het dictatoriale regime op de vlucht geslagen. "Het is van groot belang dat vluchtelingen in vertrouwen hun vluchtverhaal kunnen doen", zegt Linda Voortman van GroenLinks.

Het Tweede Kamerlid is verrast door het ontslag, omdat staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asielzaken) in juni nog meldde dat Eritrese tolken niet in verband kunnen worden gebracht met het regime. Daar was onderzoek naar gedaan. Voortman vraagt zich nu af of Dijkhoff de Kamer toen wel juist en volledig heeft ingelicht.

Ze wil de staatssecretaris er dinsdag voor naar het vragenuurtje roepen.

De afgelopen twee jaar is het aantal asielzoekers uit Eritrea fors gestegen. Na de Syrische vluchtelingen zijn zij in Nederland de grootste groep nieuwkomers. In de eerste acht maanden van dit jaar meldden zich in Nederland ruim 6000 Syrische en ruim 5300 Eritrese asielzoekers.