Paus en Merkel maken kans op Vredesprijs

Het Nobelcomité begint maandag met de bekendmaking van de winnaars van de prestigieuze prijzen, eerst met die voor Fysiologie of Geneeskunde. Dinsdag volgt Natuurkunde en een dag later Scheikunde. De belangrijkste Nobelprijs, die voor de Vrede, wordt vrijdag toegekend. De maandag daarna komt Economie. Wanneer de Nobelprijs voor de Literatuur wordt toegekend is nog niet bekend.

De naam van Merkel zoemt rond sinds de directeur van het Noorse Vredesonderzoeksinstituut, Kristian Berg Harpviken, haar noemde. "Angela Merkel is degene die echt het morele leiderschap nam en die het debat over vluchtelingenzaken in Europa heeft omgedraaid", zei de onafhankelijke analist deze week.

Franciscus maakt kans op de felbegeerde prijs voor de manier waarop hij probeert armoede in de wereld te bestrijden.

Volgens Nobeliana.com, een site van Noorse Nobelhistorici, zouden juist de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Eritrese priester Mussie Zerai de beste kansen hebben om (samen) de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen. Ook de Russische krant Novaya Gazeta wordt genoemd, om de vasthoudendheid waarmee de krant het beleid van de regering van president Vladimir Poetin aan de kaak stelt.

De hoofdrolspelers in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif en zijn Amerikaanse collega John Kerry, staan eveneens in het lijstje van Nobeliana. Dat geldt ook voor de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC, die vorige week een akkoord bereikten.

Net als voorgaande jaren wordt ook de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege genoemd. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen die in Democratische Republiek Congo slachtoffer zijn geworden van verkrachting.

De Nobelprijs voor de Vrede is tot nu toe toegekend aan 103 mensen en 22 organisaties. Slechts 15 procent van de winnaars was een vrouw.