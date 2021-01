Binnenland

Brabantse puppyhandel dicht om overtreden coronaregels: ’Drukte op parkeerplaats’

Puppyhandel De Meiboom in het Brabantse Diessen blijft voorlopig gesloten. Burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek, waar Diessen bij hoort, heeft het bedrijf laten weten dat de handel in puppy’s onder de huidige coronamaatregelen niet is toegestaan. Met het bezichtigen en verkopen van puppy’s wordt...