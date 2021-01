Wereldwijd al miljoenen prikken uitgedeeld, NL begint morgen met vaccineren

Buitenland

Ongeveer tien gevallen van ’Britse’ coronavariant in Frankrijk

In Frankrijk zijn volgens minister Olivier Véran (Volksgezondheid) ongeveer tien gevallen vastgesteld van de nieuwe meer besmettelijke variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd gemeld. De variant is onder meer opgedoken in Parijs, zei Martin Hirsch, directeur van het zi...