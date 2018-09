Schietpartij Sydney was mogelijk terreurdaad

De 15-jarige jongen schoot vrijdag een medewerker van de politie neer. Daarna werd hij zelf doodgeschoten. Volgens de politie had de jongen een Iraaks-Koerdische achtergrond. Hij was geboren in Iran. Commissaris Andrew Scipione stelde dat de schutter niet in beeld was bij de politie of antiterreurdiensten.

De politie maakte na de schietpartij bekend dat het niet ging om een terroristische aanslag.