Toch sinterklaasintocht met stoomboot in Amsterdam

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Sinterklaas zal dit jaar toch per boot zijn intocht maken in de hoofdstad, zo meldt de organisatie Stichting Sinterklaas in Amsterdam donderdag. De goedheiligman en zijn pieten zullen per stoomboot voor een beperkt publiek aankomen, waarna een „compact feest” op het Marine Etablissement Amsterdam volgt, aldus voorzitter van de stichting Edgar Peer.