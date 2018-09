Nieuw album The Common Linnets binnen op één

De plaat, II, kwam vrijdag binnen op nummer 1 van de Nederlandse Album Top 100.

Onder meer de singles We Don't Make The Wind Blow en Hearts On Fire staan op het tweede album van de band van Ilse DeLange, dat vorige week vrijdag uitkwam. "We zijn ongelofelijk trots dat ons album zo geweldig ontvangen wordt", zo laat Ilse weten. "We hebben er met veel plezier en liefde aan gewerkt en dan kun je alleen maar hopen op deze overweldigende reactie van het publiek."

The Common Linnets nemen de eerste plek in de Album Top Tien deze week over van Nick & Simon. De twee Volendammers kwamen vorige week op een binnen met hun nieuwe album Open. Deze week staan de mannen op de derde plek.

Er staan nog meer nieuwkomers in de Album Top Tien van deze week. Op de vijfde plek staat Don Henley met zijn plaat Cass County en op de zevende plek staat de Britse house-act Disclosure met hun album Caracal. De top tien wordt ook afgesloten door een nieuwkomer: New Order met Music Complete.

Op 13 november gaat de clubtour van The Common Linnets van start.