Trendy op de camping

,,Kamperen is weer helemaal in!" Zegt Roel Reineman van Isabella. ,,Families willen graag een betaalbare caravan of een ouderwetse gezinstent. Daarnaast komen de retromaterialen en -kleuren ook weer helemaal in. Vakantiegangers willen dichter bij de natuur zijn en daar spelen de fabrikanten op in. Zo worden de tenten gemaakt van eerlijke producten en materialen. Ook moet het gebruik van de tenten steeds gemakkelijker worden voor de kampeerder."

,,Eerst waren de bekende VW-busjes hip, maar nu beginnen mensen ze ook echt aan te schaffen", aldus Carinha Uytterhoeven van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs. ,,Naast het gebruik voor een langere kampeervakantie zijn de busjes erg makkelijk te gebruiken voor een weekendje weg. Daarnaast komt niet alleen Volkswagen met deze busjes op de markt, ook merken als Adria en Knaus presenteren deze nieuwe trend aan de kampeerder."

Op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs is dit jaar ook een buscamperplein ingericht, waar verschillende modellen busjes kunnen worden bekeken. En de campers... die moeten van alle luxe zijn voorzien. ,,Het wordt steeds extremer", zegt Uyttehoeven. ,,Een oven, vriezer, warm water, vloerverwarming: alles vindt je tegenwoordig in de camper. Het is nu zelfs zo luxe, dat je de temperatuur van je caravan op een terrasje via een app kunt instellen."

,,Jonge gezinnen willen graag een betaalbare caravan, maar wel één naar hun wensen", vertelt Uytterhoeven tot slot. ,,Tweedehands caravans worden opgeleukt door kastjes te verven, creatieve schilderingen op de buitenkant te maken en de kussens opnieuw te stofferen."

Kerk, iglo of boomhut? Alles is mogelijk!

Kamperen is tegenwoordig niet alleen meer bivakkeren in een tentje, caravan of camper. Anno 2015 zijn er genoeg andere opties om een nacht in de natuur door te brengen. Zo is er het zogenaamde champing; kamperen in een kerk. In Engeland zijn ze al begonnen met dit kampeerfenomeen.

Heb je meer interesse in een natuurlijke omgeving, dan zijn er genoeg andere aparte overnachtingen. Van bosrijke wereld tot sneeuwparadijs, je hoeft niet ver te reizen om bijzonder te kamperen. In het Overijsselse buurtschap Zuna kun je bij Vakantiepark Mölke binnenkort slapen in een doorzichtige tent. Zo kunnen kampeerders voluit genieten van de prachtige natuur en eindeloze sterrenhemel.

'Fietscaravan'

Heerlijk op fietsvakantie! En wat als je de luxe van een caravan nu kan meenemen? Met deze fietscaravan uit Denemarken heb je alles wat je kampeerhartje begeert. De zogenaamde Wide Path Camper is een variant voor volwassenen op de fietsaanhangwagentjes voor kinderen. Een zacht bed en een dak boven je hoofd zullen andere fietsers wel jaloers maken. Wanneer de caravan op zijn plek staat, kun je hem uitklappen, waardoor hij wel twee keer zo groot wordt. Geen gerommel meer met stokken en doeken, want in slechts drie minuten is deze caravan helemaal opgezet. De caravan weegt slechts 45 kilo en is te koop voor €3500.

Family time of met z'n tweeën

Onder andere de campings met kinderthema's worden steeds populairder. Daarnaast willen mensen liever een grotere accommodatie die ze met de hele familie kunnen delen. Zo is de vraag naar grote stacaravans toegenomen. Hier kan iedereen rustig ontspannen in zijn privékamer en genieten van de verschillende luxe voorzieningen. Ook het sociale kamperen neemt toe. Samen met vrienden naar dezelfde camping als vorig jaar en elke avond met de hele groep genieten van een lekkere barbecue. Even geen zin in socializen, maar lekker even rustig genieten met z'n tweeën? Een kampeerplekje voor twee is ook een trend. Koppels kiezen het liefst voor een verblijf in het voor- of naseizoen. Heerlijk genieten van de omgeving, vrijheid en natuurlijk van elkaar.

Een citytrip op de camping

Steeds meer vakantiegangers combineren kamperen met een stedentrip. In steden als Parijs, Rome en Barcelona kun je net buiten de stad genieten van de ouderwetse sfeer van een camping. Met een shuttleservice of het openbaar vervoer zijn reizigers zo in de grote stad. Hier kunnen ze genieten van de cultuur, musea, restaurantjes en andere toeristische attracties. Zo kun je de sferen van de rustige natuur en de drukke stad combineren in één topvakantie.

Opvallend kamperen

Anno 2015 moeten we natuurlijk wel een beetje opvallen. Een doodgewone, saaie tent hoort hier dan ook zeker niet bij. Laat je campingburen versteld staan met één van de creatieve tenten van fieldcandy.com. Hier vind je tenten in alle kleuren en prints. Zo kun je slapen in een watermeloen of een boek. De Get a Room-tent is eveneens uniek, en zorgt waarschijnlijk voor een heleboel praatjes onder de campingburen.

Een ander creatief verschijnsel is de trend om een caravan te pimpen. Wil je zelf een unieke doe-het-zelfcaravan? Op de website Caravanity.nl kun je genoeg inspiratie opdoen.