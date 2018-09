Hennis: geen speelbal Russen worden

Moskou helpt de regering in Damascus bij de strijd tegen radicaalislamitische terroristen en andere tegenstanders van het regime. Het Westen wil het regime juist weg. "Het optreden van de Russen is iets om heel goed in de gaten te houden", stelt Hennis. Anders dreigen we speelbal te worden van Russische machtspolitiek, vreest ze

De Russische inmenging versterkt de afkeer bij coalitiepartner PvdA voor Nederlandse bombardementen in Syrië. De VVD daarentegen is voorstander van actie tegen de terreurbeweging IS. Hennis zegt zich vooral te richten op een zo "gemeenschappelijk mogelijk optreden" tegen IS.