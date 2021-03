CBS-cijfers: Nederlander maakt (eindelijk) weer méér baby’s

Of dit te maken heeft met corona, durft het CBS niet te zeggen, en evenmin of deze stijging zal aanhouden „Het is nog niet het moment voor de fabrikant van de bekende muisjes om de productie al drastisch op te schroeven”, licht een woordvoerster toe.

Er zitten ook twee kanten aan corona als het om het krijgen van kinderen gaat, aldus het CBS. In tijden van onzekerheid worden belangrijke beslissingen juist vaak uitgesteld, maar daar staat nu weer tegenover dat iedereen veel thuis werkt en dat je dan gemakkelijker een baby in de gaten kunt houden.

Demografen waarschuwen al een tijdje dat Nederlanders te weinig kinderen krijgen om het welvaartspeil op de lange termijn hoog te houden.

Cijfers fors gedaald

Het CBS houdt op zich wel rekening met een toekomstige stijging van het aantal geboorten, maar dat heeft niets met corona te maken. Het wordt meer een soort inhaaloperatie. Tot 2010 werden in Nederland jaarlijks meer dan 180.000 kinderen per jaar geboren. Sinds 2017 zijn het er minder dan 170.000 per jaar. In 2020 waren het er 168.000. Vooral vrouwen jonger dan dertig kregen naar verhouding minder kinderen. „Verwacht wordt dat deze vrouwen de komende jaren alsnog aan kinderen zullen beginnen en dat het aantal geboorten weer gaat stijgen”, aldus het CBS.

Er zijn overigens altijd verschillen in het aantal geboorten per maand, doordat er in het ene jaar meer of minder weekenden in de maand vallen dan in het andere jaar. Doorgaans worden er minder kinderen geboren in het weekend dan doordeweeks.