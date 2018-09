Justitite-begroting onder de loep

Vervolgens kan de begroting aangepast worden. Dit zegde de PvdA-bewindsman toe tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Oppositiepartijen noemden de begroting van Justitie ’gatenkaas’. Er wordt gerekend op bezuinigingen die uiterst onzeker zijn (zoals op de rechtsbijstand) en ook wordt er fors geld geleend om de zaak rond te breien.

De oppositie had al eerder bezwaren geuit, maar een oplossing kwam er nog niet. Nu wil Dijsselbloem de problemen in kaart brengen. Hij erkende dat er ’risico’s’ in de begroting zitten en wil „eventuele gaten dichten”, zei hij.Als het kabinet de begroting niet aanpast dan heeft het later dit jaar een probleem in de Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie van VVD en PvdA bij lange na geen meerderheid. Het lijkt ondenkbaar dat de begroting van Van der Steur onaangepast de eindstreep haalt.