Na ’slappe kopjes koffie’ willen PvdA en GL nu wél blijven samenwerken

„De tijd van slappe kopjes koffie en eenmalige optredens is nu voorbij”, bezweert PvdA-leider Lilianne Ploumen maandag bij de presentatie van een ’progressief oppositieakkoord’ dat haar partij met GL de afgelopen periode in elkaar heeft gezet. Het behelst vijftien punten waarop de partijen ’niet vrijblijvend’ samenwerken. „Dit is een belofte aan de kiezer”, zegt GL-leider Jesse Klaver over het akkoord dat bijna negen maanden nadat die kiezer naar de stembus ging wordt gepresenteerd.

Ploumen refereert aan eerdere pogingen tot linkse verbonden, die niet veel verder kwamen dan een gezamenlijke kop koffie van de linkse partijleiders of een presentatie van een samenwerking. Daar was vaak de SP ook bij betrokken, de vraag of er nu met die partij is gesproken laten de partijleiders onbeantwoord. Wel mogen andere partijen zich aansluiten, zegt Ploumen: „Iedereen is welkom.”

’Ons speel je niet uit elkaar’

Wat het akkoord betekent voor een eventuele toekomstige fusie tussen PvdA en GL, van fractie of partij, blijft in het midden. Die vraag ligt op tafel sinds de partijen besloten samen op te trekken in de formatie, waardoor ze uiteindelijk aan de zijlijn belandden. Ploumen en Klaver houden ook nu nog vast aan het adagium dat ze dat spelenderwijs willen ontdekken. Voorlopig is daar in elk geval nog geen sprake van.

De partijen hopen gezamenlijk op een andere manier oppositie te voeren dan tegen kabinet-Rutte III. Daar kwam nog wel eens uit dat een van de twee linkse partijen bereid was ’tegen de laagste prijs zaken te doen’, zegt Klaver. Hij muntte bijvoorbeeld in 2019 de term ’scorebordpolitiek’ en kondigde vervolgens aan voor alle begrotingen te stemmen. Tot frustratie van de PvdA dat nog hoopte wat deals eruit te slepen. Dat soort dingen gaat nu echt niet meer gebeuren, beweert Klaver: „Ons speel je niet uit elkaar.”