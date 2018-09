'Al die voedselhypes maken me stapelgek'

Gezonde voeding is heerlijk. Je leeft er ook langer door. Ik weet er best wat van en ik houd mijn kennis redelijk bij. Maar daar blijft het bij, bij die kennis. Ik kan al die voedingshypes niet meer kwijt in mijn dagelijks leven. Het zijn er zoveel! En ze veranderen ook zo vaak. Daar word ik een beetje paniekerig van. Zijn we niet allemaal een beetje overprikkeld door al die kennis, al die hypes en al die eisen die aan ons gesteld worden met betrekking tot voeding?

Food Mindfullness

Ik geloof dat we overprikkeld raken door al die berichten over wat nou wel en niet gezond is. We hebben met z’n allen food mindfullness nodig. Althans, ik wel. Als we een burn-out dreigen te krijgen omdat we te veel hooi op onze vork nemen (tja, wat wil je: zeven uur ’s ochtends opstaan, met één hand de kinderen aankleden, broodtrommels vullen, kids naar school brengen, hond uitlaten, kam door je haar trekken, werken, boodschappen doen, koken en oh ja, niet vergeten de kinderen weer te halen, na kinderbedtijd weer werken en dan op de bank crashen) dan horen we toch ook van de psycholoog dat het de hoogste tijd is voor mindfullness? Dan maken we pas op de plaats, zorgen we voor tijd voor onszelf, ontspanning. En we accepteren dat niet alles kan en hoeft.

Groene smoothies

Maar niemand roept ons tot de orde als het gaat om voeding en hoe moeilijk we het daar onszelf tegenwoordig mee maken. Terwijl we ernaar snakken om gemakkelijke boterhammen met pindakaas klaar te maken voor de kinderen, staan we eerder op om een groene smoothie te persen. In het lunchbakje gaan boerenkool, quinoa en ongebrande noten. Tijdens al dit gekokkerel drink je snel een caffè latte met ongezoete amandelmelk. Na een lange werkdag lonkt een glas rode wijn, maar op een doordeweekse dag ‘mag’ alcohol eigenlijk niet. Dus dan maar een glaasje kokoswater, terwijl de zoete aardappel (een superfood, dus die kan in tegenstelling tot een ‘gewone’ aardappel wél) samen met groente en gestoomde stukjes zalm in de oven gaar wordt.

Weg met het schuldgevoel

En als iedereen op bed ligt en je eindelijk op de bank kunt neerploffen, gun je jezelf een piepklein stukje chocolade (alleen extra puur, dat spreekt voor zich). En dat terwijl je bijna gaat kwijlen als de M&M-reclame voorbij komt (no, you get in the bowl!).

Pfff…zelfs als voedingsdeskundige word ik doodmoe van al die hypes. Ik wil gewoon weer even terug naar de wat-vind-ik-lekker- en kiezen-met-mijn-gezonde-verstand-basis. Weg met het schuldgevoel als de blender ’s morgens eens in de kast blijft staan. En vanavond trek ik een zak M&M’s open!

