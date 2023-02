Snoeihard oordeel OVV over beveiliging Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Redouan B.

Het onderzoek oordeelt snoeihard over het optreden van politie en openbaar ministerie bij het beveiligen van het drietal, maar komt ook met aanbevelingen om ’systeemfouten’ bij het bewaken van bedreigde personen in de toekomst te vermijden.

Het concept van het rapport lekte al eerder uit omdat door het OVV ondervraagde personen de voorlopige conclusies doorspeelden aan de media. Het openbaar ministerie reageerde daar verbolgen op, omdat het OM naar eigen zeggen in het rapport onvoldoende wederhoor kreeg.

Of de reactie van het openbaar ministerie nu wel in het rapport is opgenomen moet woensdag blijken. De OVV-rapportage is vooral buitengewoon kritisch over de gang van zaken rond de moord op de broer van de kroongetuige. Politie en OM hebben daar veel steken laten vallen, volgens de onderzoeksraad.

Geblunderd

Ook bij de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries werd geblunderd. Voorafgaand aan de aanslag op de advocaat reden wekenlang ’spotters’ door zijn straat maar niemand merkte dat op. Peter R. De Vries werd in de weken voor zijn dood eveneens gevolgd, maar omdat de misdaadverslaggever een ’beveiliging op maat’ wilde, ontstond ruzie met het OM. Dat leidde er mede toe dat noodzakelijke beveiliging niet van de grond kwam.

Of het rapport politieke consequenties krijgt is onduidelijk. De Tweede Kamer hield na het uitlekken van het concept rapport nog het kruit droog. De moorden vonden plaats tijdens de ambtsperiode van minister Grapperhaus (justitie). De huidige minister Yesilgoz heeft al maatregelen genomen om het hele stelsel van bewaken en beveiligen te verbeteren. Daar is inmiddels ook veel extra geld voor vrijgemaakt.