Nog 194 coronapatiënten op intensive cares, gemiddeld aantal besmettingen daalt

Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

De ic’s verzorgen vrijdag 8 patiënten minder dan een etmaal eerder. Er werden 10 nieuwe ernstig zieke mensen met Covid-19 op een intensive care opgenomen. Dat er per saldo minder mensen met corona een ic-bed bezet houden dan een dag geleden, komt omdat er meer mensen de afdeling mochten verlaten of overleden dan er nieuw werden opgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 372 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder. De klinieken namen afgelopen etmaal 51 nieuwe mensen met Covid-19 onder hun hoede.

Donderdag zijn er geen coronapatiënten verplaatst van een regio naar een andere. Ziekenhuizen kunnen onderling patiënten verdelen om de druk op de zorg te spreiden. Eerder werden op sommige dagen 10 coronapatiënten of meer per dag verplaatst, maar regio’s kunnen het volgens het LCPS nu vaker zelf oplossen.

Laagste niveau sinds juli

Bijna 2200 mensen zijn in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week vrijdag. Daardoor daalt het weekgemiddelde naar het laagste niveau sinds begin juli. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt wel flink op.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2172 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Precies een week geleden meldde het instituut bijna 2700 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 14.747 positieve tests geregistreerd. Voor het eerst sinds 7 juli, ruim twee maanden geleden komt dit weekcijfer onder de 15.000 uit. Gemiddeld komt het neer op iets meer dan 2100 gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt nu voor de zevende dag op rij.

In de week tot aan afgelopen vrijdag kreeg het RIVM meer dan 17.500 meldingen van positieve tests. Dat betekent dat het aantal bevestigde besmettingen met bijna 16 procent is gedaald. Dit is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, toen de vierde golf over zijn top was.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 181 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Amsterdam werd het coronavirus bij 112 mensen vastgesteld. In Den Haag kwamen 81 besmettingen aan het licht, in Utrecht 68 en in Almere 52. In 56 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met tien. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 28 mei. Het gaat om twee mensen uit de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland en verder om inwoners van de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Ede, Veenendaal, Hoogeveen, Huizen en Gilze en Rijen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is gemeld.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 45 meldingen van sterfgevallen door het coronavirus, gemiddeld ruim zes per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 augustus, bijna drie weken geleden.

Reproductiegetal staat nu op 0,97

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is in de afgelopen dagen gedaald naar het laagste niveau in bijna een maand tijd. Dat wijst erop dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Dat past ook bij het langzaamaan dalende aantal positieve tests.

Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie zo’n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het reproductiegetal staat nu op 0,97 en gaat over 2 september. Voor 31 augustus en 1 september is het getal berekend op 0,96, en dat is het laagste niveau sinds 4 augustus.

Een reproductiegetal van 0,96 betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld 96 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 92 mensen aan, die het virus vervolgens overdragen aan zo’n 88 mensen. Bij elke stap wordt de groep nieuwe dragers iets kleiner. Hoe verder het getal zakt, hoe sneller het aantal besmettingen daalt, tot de epidemie uitdooft. Als het cijfer juist ver boven de 1 komt, stijgt het aantal nieuwe gevallen explosief.

Het reproductiegetal schoot eind juni omhoog. In ongeveer twee weken tijd ging het van 0,8 naar net geen 3, het hoogste niveau ooit. Dat viel samen met het begin van de vierde golf. Begin juli kelderde het getal even snel. Twee weken na de top stond het op 0,7 en dat was juist het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Daarna kroop het weer omhoog. Begin augustus kwam het getal iets boven de 1 uit en daar blijft het sindsdien hangen.