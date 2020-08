Coalitie zinspeelt op verhoging zorgsalarissen

Volg het debat hieronder live via de tweets van parlementair verslaggever Niels Rigter.

Op welke manier de zorgsalarissen omhoog kunnen, is nog onduidelijk. VVD-fractieleider Dijkhoff is bereid te kijken naar ’knelpunten’, zoals het startsalaris. Ook CDA-fractieleider Heerma suggereerde dat er met Prinsjesdag mogelijk een meevaller in zit voor zorgverleners.

De opstelling van de coalitie is opmerkelijk. Vorige week saboteerden ze nog een hoofdelijke stemming over een voorstel van de PVV om de salarissen te verhogen. Dinsdagavond stuurde het kabinet nog een brief naar de Kamer om te melden dat er ’gegeven de economische ontwikkelingen en onzekerheden’ geen ruimte is voor een structurele salarisverhoging in de zorg. Het kabinet wijst erop dat de lonen in de zorg afgelopen jaren zijn meegegroeid met de markt en dat de zorg-cao’s dit en komend jaar ook ’serieuze loonstijgingen’ laten zien, vaak boven de 3 procent.

Winstbelasting

De oppositiepartijen SP en PvdA stellen voor de salarisverhoging te betalen door de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven te schrappen.

Volgens Dijkhoff zijn er geen gemakkelijke keuzes. Het gaat immers niet om de salarissen in één sector, maar ook om economisch herstel over de hele linie. „We moeten wel kijken hoe we geld blijven verdienen, niet omdat geld nou zou leuk is, maar om die salarissen te kunnen betalen, ook bij onderwijs, defensie en politie.”