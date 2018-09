Clean Air slaat door

J. Duppen schrijft:

Clean Air Nederland is mijns inziens stevig bezig met het discrimineren van de rokers en is met een eventueel rookverbod voor eigen tuin en balkon volledig aan het doorslaan.

De rokers zijn goed genoeg om miljarden aan accijns te betalen en hiermee de staatskas te vullen maar worden als paria van de maatschappij beschouwd, dankzij deze fanatieke anti-rokersclub.

Op deze manier stimuleren zij burenruzies want als de een klaagt over sigaretten- of sigarenstank dan kan de ander klagen over een tuinkachel, vuurkorf , barbecue of brandende kaarsen.

Het begon met de werkvloer, daarna volgde de horeca en nu gaan ze hun macht gebruiken om binnen te dringen in de huiselijke omgeving. Te zot voor woorden!.

Deze club kent kennelijk het woord tolerantie niet meer en maakt gebruik van een extreem eigen denkwijze om te kunnen scoren en zodoende financieel mee te kunnen profiteren van de boeteregeling.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl