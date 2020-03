Eurovisie Songfestival gaat niet door

Het songfestival zou tussen 12 en 16 mei plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. De stad Rotterdam zou inmiddels hebben aangeboden om het volgend jaar alsnog in de Nederlandse havenstad te houden. Er is de afgelopen maanden al nagedacht over alternatieven, maar varianten vielen weg. Zo is er gedacht over een versie zonder publiek. Ook is er bedacht om vanuit de verschillende hoofdsteden te streamen met Nederland en over uitstel.

Het is de eerste keer sinds de start van het evenement in 1956 dat het niet volgens plan doorgaat. Het nieuws betekent een flinke domper voor de Nederlandse organisatie. Het evenement kwam juist voor het eerst in 40 jaar weer naar Nederland dankzij de overwinning van Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv. Hij tekende zelfs voor de eerste Nederlandse winst in 44 jaar.

NPO: ’onvermijdelijk’

De NPO noemt het besluit van de European Broadcasting Union (EBU) om het Eurovisiesongfestival met een jaar te verplaatsen onvermijdelijk gezien de omstandigheden in heel Europa vanwege de coronacrisis. Dat zegt bestuursvoorzitter Shula Rijxman in een reactie.

„Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten”, zegt Rijxman. „In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het songfestival gewerkt. Wij danken hen voor hun grote inzet en betreuren dat de resultaten van de inspanningen niet op korte termijn zichtbaar zullen zijn.”

Rijxman benoemt in het bijzonder de gemeente Rotterdam, „die zich in dit project het afgelopen jaar als ideale partner heeft bewezen.” „Deze editie was een uitgelezen kans om in een periode van onzekerheid in Europa elkaar op een andere manier te verstaan, maar vooral ook een kans om Europa écht samen te brengen. Muziek is universeel verbindend en - daar ben ik zeker van - dat blijft zo. Ook na deze coronacrisis.”

Stedenstrijd

Na Duncans overwinning barstte in Nederland een hevige strijd tussen de verschillende steden los over wie het songfestival mocht huisvesten. Eind augustus werd bekend dat Rotterdam de bidprocedure had gewonnen.

Voor het songfestival werd dit jaar in totaal 26,5 miljoen euro uitgetrokken. Ruim 9,6 miljoen euro kwam voor rekening van de EBU, de NPO legde 2,5 miljoen in en AVROTROS 2 miljoen. Het kabinet trok voor de resterende 12,4 miljoen euro de knip ondanks dat het van meet af aan geen geld wilde vrijmaken. Dankzij meevallende reclame-inkomsten bij de Ster ging het kabinet uiteindelijk toch over de streep.

Jeangu Macrooy

Wat er nu gebeurt met het deelnemersveld en de al uitgebrachte liedjes is niet meteen duidelijk. Namens Nederland zou Jeangu Macrooy de afgevaardigde zijn. Zijn lied Grow werd begin maart gelanceerd.