Verstandelijk beperkten stemmen op proef: ’Ik weet niet meer welke partij ik heb ingekleurd’

Premium Binnenland

Om vertrouwen van kiezer terug te winnen, moet overheid de kiezer meer vertrouwen

De stemming is ver onder nul in het koude kikkerland. En dat is logisch. Bij de eerste en tweede golf kwamen steeds de meest pessimistische voorspellingen uit. Ik voel nog de rillingen in mijn lijf toen ik het vooruitzicht van het zogenaamde zaagtandmodel voor de eerste keer in een grafiek gevat za...