Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw sterft Russische oligarch in vreemde omstandigheden: de lijst wordt steeds langer

Door Thierry Goeman Kopieer naar clipboard

Ravil Maganov (rechts) was voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil. Ⓒ Shutterstock

Ravil Maganov, de 67-jarige topman van de Russische olieproducent Lukoil, is al de zevende Russische oligarch die sinds de oorlog in Oekraïne in verdachte omstandigheden aan zijn einde kwam. Gestorven door ziekte, zo luidt het officieel.