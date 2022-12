Brandweer ontdekt woning vol gas in Schellinkhout

Bij aankomst van de brandweer was de piepende rookmelder buiten goed te horen, waarna de brandweer op onderzoek uitging. De bewoners waren niet thuis en de politie kon ook geen contact met hen krijgen.

De brandweer controleerde eerst de voor- en achterkant van de woning om te zien of ze naar binnen konden zonder schade te veroorzaken. Enkele minuten later kwam een buurman met een sleutel, waarna de brandweer naar binnen kon. Bij binnenkomst bleek direct dat de woning vol gevaarlijke stoffen zat. Al snel bleek dat het pand helemaal gevuld was met gas.

Omdat dit een dusdanig gevaarlijke situatie veroorzaakte, werd de straat direct afgesloten. Een naastgelegen woning werd ontruimd. De brandweer sloot meteen de gasleiding af en is momenteel nog bezig met onderzoek naar de precieze oorzaak van het gaslek.