Jay-Ronne Grootfaam (18) gedood bij gevecht met machetes

Familie, bekenden en buurtbewoners herdenken de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam op de plek waar hij werd aangevallen. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Er is veel duidelijk geworden over de laatste zeventien seconden van Jay-Ronne Grootfaam. Tijdens een gevecht in de Bijlmer met machetes, waarin de 18-jarige rapper verwikkeld raakte, werd een aanval van achteren hem fataal. Hij werd in zijn hals gestoken en stierf de volgende dag.