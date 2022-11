Vijf jaar cel geëist voor misbruik dochter binnen sm-relatie

Beiden zitten sinds februari vast, nadat het meisje drie maanden eerder aangifte had gedaan van seksueel misbruik door haar moeder en de vriend. Beiden ontkennen dat zij het kind in hun sm-relatie hebben betrokken. De vrouw zei dat ze naaktfoto’s van haar dochter maakte om haar ’meester’ te plezieren. „Dat was een grote fout van mij”, zei de vrouw.

Het OM vindt het vervaardigen, bezitten en verspreiden van kinderporno en het seksueel misbruik van een minderjarige door beide verdachten bewezen. De moeder zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan koppelarij (het aanbieden van haar kind).

Bewijs

De aanklager ziet voldoende bewijs in de consistente aangifte, de vele chatberichten tussen beide verdachten, die na de aangifte waren gewist en door de politie zijn teruggehaald, en de bekentenissen over de naaktfoto’s van het meisje.

De moeder heeft volgens de officier van justitie misbruik gemaakt van de nieuwsgierigheid van een jong kind. Ze heeft haar levensstijl als onderdanige aan haar dochter opgedrongen. Volgens de aanklager is de rol van de moeder om haar kind te beschermen en dat betekent niet het inprenten van doctrines. De mannelijke verdachte heeft hier volledig aan meegewerkt, zei hij. „Dan maakt het niet uit of het wel of niet uit zijn koker komt.”

De officier van justitie vond het strafverzwarend dat de vrouw haar kind liet misbruiken, om haar ’meester’ te behagen. De symbiotische verstrengeling van deze verdachten speelde volgens hem hierin een rol. Het misbruik stopte doordat het kind zich ging beseffen dat het verkeerd was wat er met haar gebeurde. De advocaten pleitten voor een vrijspraak: „De aard van de seksuele gedraging wijkt af van alledaagse, maar dat impliceert nog geen seksueel misbruik.”

De rechtbank doet op 29 november uitspraak, of eerder als dat mogelijk is.