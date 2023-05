Nederlandse drugsbaron overleden in Britse cel: ’Hij overspoelde de straten met coke’

Dat melden verschillende Britse media, zoals de BBC en de Liverpool Echo. K. stierf al bijna twee jaar geleden, maar zijn overlijden is niet eerder bekendgemaakt. Een gerechtelijk onderzoek naar zijn dood is nu afgerond. Patholoog Brian Rodgers heeft zijn dood in de media bevestigd, en gaf aan dat zijn hart ermee was gestopt. Hij wilde geen medicijnen nemen om zijn hartproblemen onder controle te houden.

De Nederlander was kort voor zijn overlijden bovendien besmet met corona en had ook eerder geweigerd zich te laten vaccineren tegen Covid. Volgens familie van de man hebben de autoriteiten schandelijk gehandeld door hem niet naar een ziekenhuis te brengen. Hij werd dood in zijn cel gevonden.

Veroordeeld tot 25 jaar cel

De Nederlander werd in oktober 2014 door een rechter in Groot-Brittannië veroordeeld tot 25 jaar cel, zo maakte de Britse ambassade destijds bekend. K. ’overspoelde’ de straten van het land met cocaïne, oordeelde de rechter letterlijk. Er werd gesproken over zes ton coke die op de markt kwam, met een straatwaarde van bijna 1,2 miljard euro. K. verklaarde tijdens de zitting dat hij dacht cannabis te versturen, maar dat verweer werd van tafel geveegd.

De in Liverpool wonende Nederlander zou – via een gefingeerd vijverbedrijf op een industrieterrein – de drugs onder meer hebben verstopt in waspoederdozen. Bij zijn veroordeling zei rechter Mark Brown destijds: „Dit moet een van de grootste cocaïnemisdrijven zijn die ooit door de rechtbanken zijn behandeld.”

De Nederlander liep tegen de lamp nadat de Duitse en Franse douane een partij met een waarde van zo’n 30 miljoen euro hadden onderschept. De autoriteiten verwijderden de cocaïne, maar lieten de lading door om te kunnen volgen wie achter de smokkel zat. K. werd in de boeien geslagen nadat hij de goederen had opgehaald. Hij zou zeker 57 zendingen hebben gesmokkeld. De Nederlander leidde een luxueus leven en woonde op het moment van zijn arrestatie in een prachtig half vrijstaand huis in het plaatsje Wavertree, nabij Liverpool.

Onderschepte zending

Hij wist eerder, zowel in 1992 als in 1994, ternauwernood aan vervolging te ontkomen wegens grootschalige drugshandel. K. kwam pas weer onder de aandacht van de politie toen in 2013 werd ontdekt dat hij achter de onderschepte zending zat.

Johnny K., die zeven jaar van zijn gevangenisstraf had uitgezeten toen hij overleed, zat sinds april 2021 gedetineerd in gevangenis HMP Berwyn in Wrexham, Wales. Hij stierf op 16 augustus 2021. Lijkschouwer John Gittins registreerde zijn (natuurlijke) dood nadat de patholoog had gezegd dat zijn dood te wijten was aan hartfalen.

De lijkschouwer gaf aan dat de gevangene vijf dagen eerder in een enkele isoleercel was geplaatst omdat hij ervan verdacht werd Covid te hebben opgelopen. De dag voordat hij stierf, vertelde K. de man in de gevangeniscel naast hem dat hij dacht dat hij stervende was. Hij vertelde zijn zoon William dat hij zich ’vreselijk’ voelde, aldus Britse media, waarop die hem adviseerde naar een dokter te gaan.

Woede van zijn zoon

Een dag later werd hij om 11 uur ’s ochtends dood aangetroffen door twee bewakers, tot woede van zijn zoon. „Waar is de zorgplicht voor een 75-jarige man met medische aandoeningen? Hij stierf alleen in een isoleercel.” Uit het gerechtelijk onderzoek bleek echter niet dat de autoriteiten verwijtbare fouten hadden gemaakt.