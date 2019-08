Bangkok geplaagd door slangen

Brandweerman Pinyo Pukpinyo, beter bekend als de Bangkokse slangenworstelaar, houdt een python vast die hij zojuist van het dak van een huis in Bangkok heeft gehaald. Ⓒ REUTERS

BANGKOK - Als een dief in de nacht sluipt de Thaise brandweerman Pinyo Pukpinyo op een python af die zich opgerold heeft verborgen op een dakspant van een huis in Bangkok. Dan, met een supersnelle beweging, grijpt hij met beide handen de kop van het vijf meter lange beest, trekt het van het dak en wringt het in een juten rijstzak.